معتمد جمال يتحدث عن موقف صلاح ومصطفى محمد من الأولمبياد.. وطبيعة إصابة أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، معتمد جمال، إن مباراتهم أمام نظيرهم الجنوب الأفريقي، كانت مباراة جيدة؛ حيث تم تجربة أكثر من شيء خلال اللقاء.

وفاز المنتخب الوطني الأولمبي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس أمام نظيره الجنوب أفريقي وديًا ضمن استعداداته للأولمبياد.

وأضاف المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة:"سيكون معنا 18 لاعبًا و4 حال الاحتياج لأحدهم ليكون بديلًا لمصاب وسنرى عقب المعسكر الجاري احتياجاتنا وحال الموافقة على تواجد محمد صلاح سيكون هناك لاعبين بجانبه من الكبار وحال عدم تواجده سيتواجد 3 لاعبين فالاختيار سيتم بناءً على موقف صلاح".

ورد معتمد جمال على ما يُثار حول رفض جالاتا سراي انضمام مصطفى محمد للمنتخب في الأولمبياد بقوله:"مصطفى سيُسافر غدًا أو بعد غد ليُنهي أمر مشاركته وشوقي غريب قد يتواجد في تركيا وهناك تفاهم بين مصطفى ومدربه وإن شاء الله يقعه وهو أمر جيد للنادي أن يتواجد لاعبه في الأولمبياد الخطوة الأولى سيتحدث مصطفى مع مدربه وإذا لزم الأمر سيتواجد شوقي غريب".

وأتم المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي تصريحاته بالتنويه إلى أن أكرم توفيق قد تعرضه لإصابة في "قصبة" قدمه ولكن شوقي غريب فضّل استبداله، قائلاً:"أكرم لايُفضل الخروج من الملعب، صلاح محسن اشتكى من صباع قدمه ولو كنا احتجنا الدفع به خلال المباراة كنا سندفع به وياسر ريان ليس مُصابًا وكذلك طاهر محمد طاهر ولكن الأخير يُعاني من تراكمات وفضلنا عدم الدفع به إلا عندما يكون جاهزًا بنسبة 100% ولكن أٌصيب عمر مرموش في المران الثاني وأثبت الفحوصات تعرضه لتمزق في الخلفية وبإذن الله الجميع يكون متواجد في الأولمبياد".