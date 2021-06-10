إبراهيم عادل عن أنباء انتقاله للأهلي: كل شيء في يد بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

رد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي على أنباء انتقاله للأهلي بأن كل شيء في النهاية تحت تصرف إدارة ناديه، قائلًا أنه يتمنى التوفيق وتحقيق ميدالية في الأولمبياد.

وقال إبراهيم عادل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" ردًا على أنباء انتقاله للأهلي: "أنا لا أعرف أي شيء على الإطلاق وكل شيء بخصوص هذا الأمر في يد النادي".

وتحدث عن المنتخب الأولمبي: "دائما أحول تقديم أفضل ما لدي من أجل الظهور بشكل جيد، والجميع سيتقبل قرار شوقي غريب في اختياراته للمنتخب الأولمبي وأتمنى أن نحقق ميدالية".

وعن انضمامه للمنتخب بالرغم من صغر سنه، قال: "العلاقة طيبة للغاية مع كافة الزملاء في الفريق وتم استقباله بشكل جيد، ودائمًا أتواجد مع أكرم توفيق وكريم العراقي".

ولعب المنتخب المصري الأولمبي أمام جنوب إفريقيا وتمكن من الفوز بنتيجة 2-0.