اتحاد الكرة يخطر الزمالك بتعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بإجراء تعديلات في ثلاث مباريات للفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره مؤقتاً.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مُباراة، انتظاراً لخوض الأهلي مؤجلاته التي لو فاز بها سيتصدر بفارق 4 نقاط.

وتقرر تغيير موعد مباراة أسون يوم الخميس المُقبل 17 يونيو في الجولة 26 بالدوري لتقام في السابعة مساءً بدلاً من التاسعة على استاد القاهرة.

كما تغير موعد مباراة المقاصة في الجولة 27 التي تُقام يوم الاثنين الموافق 28 يونيو لتُجرى في الخامسة مساءً بملعب السويس بدلاً من التاسعة مساءً.

أما المباراة الثالثة فهي ضد مصر المقاصة لكن في ربع نهائي كأس مصر يوم 22 يونيو، لتقام في الخامسة مساءً بدلاً من التاسعة على استاد السويس.