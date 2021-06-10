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كارتيرون: حسمت ملف الصفقات والراحلين مع رئيس الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع مع حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة النادي الأبيض من أجل وضع خطة لمستقبل الفريق.

كارتيرون قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي إنه اتفق مع رئيس النادي المؤقت على كافة خطط الفريق، فيما يتعلق بالصفقات الجديدة وكذلك ملف الراحلين عن الفريقز

وأضاف كارتيرون :"واعتبر باتريس اجتماعه مع اللجنة التي تدير النادي مثمراً للغاية، مُشيراً إلى أنه اتفق مع لبيب على بعض الأمور التنظيمية لمصلحة الفريق".

واتم باتريس :"سيكون هناك اتصال مع حسين لبيب لمناقشة كل ما يتعلق بفريق كرة القدم، لكن كل ما يثار في الاعلام عن مفاوضات أو رحيل بعض اللاعبين شائعات غير صحيحة".

ويعود الزمالك من جديد للظهور يوم 17 يونيو الجاري في مواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة 26 في مسابقة الدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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