الاتحاد يكرر تفوقه على الأهلي للمرة الثالثة ويتأهل لنهائي دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

تأهل الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر للسلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 76-73، في المباراة الثالثة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات نصف نهائي للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 64-64، بعد أن شهدت اللحظات الاخيرة إحتساب خطأ فني على فريق الأهلي للإعتراض على الحكام.

ونجح الأتحاد في فرض سيطرته على الوقت الإضافي وتقدم في النتيجة 72-64، قبل أن يعود الأهلي إلى المباراة، لكن خبرة لاعبي الفريق السكندري حسمت الأمور لصالحهم في المباراة.

وشهدت المباراة عودة طاقم التحكيم إلى تقنية الفيديو IRS، خلال الوقت الإضافي من المباراة، حيث سجل لاعب الاهلي عمرو الجندي ثلاثية لكن الحكم احتسبها بنقطتين، لكن الحكام عادو إلى الفيديو ليقرر إحتساب اللعبة بثلاثية.

وبذلك يتأهل الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة وينتظر الفائز من المباراة الثانية التي تجمع بين الجزيرة والزمالك في نصف النهائي لدوري السوبر.