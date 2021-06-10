مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز بثنائية أمام أمام جنوب أفريقيا وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز المنتخب الأولمبي في أولى مبارياته بمعسكره الجاري على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وسجل هدفي المنتخب الوطني مصطفى محمد بعدما وصلته عرضية في الدقيقة 18 من أحمد أبو الفتوح حولها برأسه هدفًا ثم في الدقيقة 53 بعدما وصلته تمريرة أيضًا من أبو الفتوح سددها في المرمى.

ويخوض الممنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة الجارية معسكرًا؛ استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 في المجموعة تضم منتخبات إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى استراليا.

وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي شوقي غريب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل

الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد

وأجرى شوقي غريب عدة تغييرات على التشكيل بالدفع بإمام عاشور بدلًا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر بدلًا من أحمد ياسر ريان مع بداية الشوط الثاني قبل أن يدفع في وقت لاحق بالثلاثي محمود الجزار، ناصر ماهر وعمار حمدي بدلًا من أسامة جلال، إبراهيم عادل وكريم العراقي.