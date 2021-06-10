مران الأهلي.. جلسة بين موسيماني وعبدالحفيظ.. وأفشة وهاني يواصلان التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استأنف فريق الأهلي، مساء اليوم الخميس، تدريباته عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام بعد الودية مع فريق مصر للتأمين يوم الخميس الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، التي انتهت بالتعادل بين الفريقين 2/2.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الأهلي مسحة طبية عصر اليوم قبل انطلاق مران الفريق، فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ثلاثي الفريق الدولي، علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، سينضمون لبعثة الأهلي في تونس عقب انتهاء معسكرات منتخباتهم الدولية.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الثلاثي سينتهي من ارتباطات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة في تونس، وسيستمرون هناك لينضموا إلى بعثة الأهلي وعدم العودة إلى القاهرة.

وأوضح أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أنه تواصل مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان عليه وعلى تنفيذ برنامجه التأهيلي مع معسكر المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن اللاعب أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وهناك استجابة كبيرة للتخلص من آلام الكاحل تدريجيا.

وأشار أبو عبلة، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، إلى وجود تحسن تدريجي في حالة طاهر يشير إلى شفائه قبل السفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي».

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق؛ حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية بالكرة وتدريبات جري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للفريق خلال الفترة الحالية.

وعقد موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والجهاز المعاون، قبل انطلاق المران، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي والمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين القاري والمحلي

وواصل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية؛ حيث خاض اللاعب مرانًا بدنيًا اليوم في الجيم، ثم استكمل تدريباته بالجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.

وواصل محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق؛ حيث أدى جلسة علاج طبيعي بالإضافة إلى تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وبدأ أفشة تنفيذ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي نفذه على هامش المران الجماعي.