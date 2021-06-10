مستندات.. ما اللوائح التي اعتمد عليها ساسي لإنهاء عقده مع الزمالك في 31 مايو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول موعد انتهاء عقد فرجاني ساسي مع الزمالك الذي يلعب موسمه الأخير في صفوف الفريق ولم يتوصل إلى اتفاق من أجل التجديد.

حسين لبيب رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة شئون الزمالك، أصدر تصريحًا قبل أيام قليلة حول إخطار من مهند عون وكيل أعمال اللاعب، قال فيه إنه أبلغ النادي في 5 يونيو بانتهاء عقد فرجاني ساسي 31 مايو.

بداية الأمر كانت بتقديم اللاعب شكوى لدى اتحاد الكرة يطلب فيها الحصول على مستحقاته مع إمهال النادي حتى 31 مايو من أجل دفعها، ثم دفع النادي الجزء الذي يراه مستحقًا منها، قبل أن يصله إخطار انتهاء العقد.

لكن الأمر يدفعنا لسؤال عن هذا الأمر، وهو على ماذا يستند فرجاني ساسي ووكيل أعماله في قرارهما بانتهاء العقد 31 مايو الماضي؟

بداية فإننا نعود إلى توصيات واقتراحات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول لوائح شؤون اللاعبين في زمن جائحة فيروس كورونا والتي أصدرها الموسم الماضي، ويقول فيها ردًا على سؤال: "هل يمكن للنادي أو الموظف اتخاذ قرار بعدم التفاوض حول تمديد العقد الخاص باتفاق (منتهٍ) قائمٍ، إذا تم تمديد توقيت نهاية الموسم؟

ويقول فيفا: "فيفا يرجح بقوة أن تُكمل الأندية عقودها الخاصة بالموسم المحلي بالقوائم الأصلية، من أجل حماية النزاهة الخاصة بالمسابقة".

ثم استطرد فيفا: "على الرغم من ذلك، الأندية والعاملون يمكنهم اتخاذ قرار بعدم التفاوض لتمديد العقد (المنتهي) في الاتفاق القائم.

وشهد الموسم الماضي عددًا من النماذج على هذا الأمر، أبرزها أن الأهلي رفض تمديد عقد حسام عاشور الذي انتهي، كما رفض رمضان صبحي وناديه هيدرسفيلد- آنذاك- تمديد عقد الإعارة للاعب، واتفق الأهلي وأحمد فتحي على التمديد حتى نهاية الموسم المحلي، ولعب في ذلك التوقيت مع الأهلي، ولم يتسنَ له المشاركة في نهائي دوري الأبطال الذي أقيم عقد انتهاء الدوري.

ونستخلص من هذا الأمر نقطة أخرى يمكن أن يكون قد استند إليها فرجاني ساسي ووكيل أعماله وهي "تمديد توقيت نهاية الموسم".

وهنا نعود إلى نظام TMS الذي يقوم كل اتحاد محلي بتحديد توقيت بداية ونهاية الموسم وفترتي القيد من خلاله، ويمكن أن يقوم بتعديلها أيضًا.

وبداية حدد الاتحاد المصري توقيت نهاية الموسم ليكون 31 مايو (انظر الصورة الضوئية الأولى).

وعدل الاتحاد المصري بعد ذلك عقب الانتهاء من وضع جدول مباريات الدوري حتى نهايته، موعد نهاية الموسم ليكون 26 أغسطس.

وبناء على ذلك اعتبر فرجاني ساسي ووكيل أعماله أن ما حدث هو تمديد من جانب اتحاد الكرة للموسم يحق للاعب من خلاله أن يوافق أو لا يوافق بإرادته الشخصية دون أن يكون هناك توابع للأمر.

لكن هذا ليس كل شيء في المسألة فهناك بُعد آخر له أهمية كبرى، وهو تعريف مصطلح "موسم" الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي شهد أكثر من تعديل في الفترة الأخيرة.

وقال فيفا في لائحة تنظيم انتقالات اللاعبين الصادرة في يونيو 2020، تعريف مصطلح موسم على أنه: "الفترة تبدأ بأول مباراة لبطولة الدوري المحلية، وتنتهي بآخر مباراة في بطولة الدوري المحلية".

ثم جاء في يناير 2021 وعرف مصطلح "موسم" بنفس اللائحة على أنه: "فترة 12 شهرًا تبدأ بأول يوم في أول فترة انتقال تحدد من جانب اتحاد وفقًا لما يتوافق مع المادة 6"

وبناء عليه فإننا أمام موقف غير يقيني بين اعتبار فرجاني ساسي أن عقده مع الزمالك انتهى، ويجوز له عدم الموافقة على التمديد للفترة المتبقية من الموسم، واستخدام الزمالك لتعريف مصطلح "موسم" بلوائح شئون وأوضاع انتقالات اللاعبين.