تاريخ مواجهات ايطاليا وتركيا قبل افتتاح يورو 2020 “تفوق أزرق كاسح بدأ بسداسية”

تعرف على تاريخ مواجهات ايطاليا وتركيا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في افتتاح كأس أمم أوروبا (يورو 2020) المقرر إقامته على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية “روما” يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021.

ويتواجد المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تركيا وسويسرا وويلز، ليسجل أول ظهور له على الصعيد الدولي منذ 5 سنوات عندما شارك في يورو 2016، وودع من الدور ثمن النهائي أمام ألمانيا بفارق ركلات الجزاء.

وغاب منتخب ايطاليا عن نهائيات كأس العالم 2018 بعد فشله في مباراة المحلق الأوروبي أمام المنتخب السويدي، وسيسعى في النسخة ال16 بتاريخ اليورو لتغيير وتصحيح الصورة الباهتة المأخوذة عنه، والتي كافح لتصحيحها على مدار مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى اليورو ومونديال 2022.

لكن مهمة رجال المدرب روبرتو مانشيني لن تكون بالسهلة أبدًا أمام منتخب الأتراك، أحفاد العثمانيين، حيث يَمر الأحمر بفترة مميزة تحت قيادة المدرب الوطني شينول غونيش، واستطاع مؤخرًا هزيمة هولندا برباعية لهدفين في افتتاح تصفيات مونديال قطر.

وإذا كانت إيطاليا تتسلح في الماضي القريب بالانتصارات العريضة التي حققتها أمام تركيا قبل نحو 50 عامًا، فإن هذا الواقع بدأ يتبدل ولو قليلاً، فقد أضحى المنتخب تركي ندًا لا يُستهان به، ويكفي أن إيطاليا لم تفز في آخر مواجهتين وديتين.

تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا

تصل عدد مواجهات إيطاليا وتركيا لـ 11 مواجهة، انتصرت إيطاليا في 8 مناسبات، وانتهت 3 مناسبات بالتعادل، من بينهم تعادلين متتاليين عامي 2002 و2006، ومن بعدها توقفت مواجهات المنتخبين.

يرجع أول لقاء جمع إيطاليا وتركيا إلى ربع نهائي تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 1964، وانتهى اللقاء بفوز كاسح للأتزوري بستة أهداف دون رد يوم 2 ديسمبر 1962، وسجل لإيطاليا آنذاك “جياني ريفيرا” هدفان، وألبيرتو أورلاندو سوبر هاتريك.

وفي لقاء الإياب لحساب نفس الدور انتصرت إيطاليا بهدف دون رد يوم 27 مارس 1963، وسجل الهدف الوحيد “أنجيلو سورماني” في الدقيقة 86.

وخلال نفس السنة، كررت إيطاليا فوزها على تركيا بنتيجة 3/صفر، في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط (غير معترف بها من الفيفا) والتي استضافتها مدينة نابلس الفلسطينية، وسجل سيلفينو بيرسيلينو ثنائية، وتكفل لويجي جيانيني بالهدف الثالث لإيطاليا. وذلك يوم 29 سبتمبر 63.

وبعدها ظل الفريقان دون أية مواجهات رسمية تذكر لمدة 10 سنوات كاملة ليتواجها من جديد في مباراتين من ذهاب وإياب ضمن المجموعة الأوروبية الثانية بتصفيات كأس العالم 1974، انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي يوم 13 يناير 1973.

وفي اللقاء الثاني بتصفيات المونديال، وعلى ملعب ميتات باشا في تركيا، فازت إيطاليا يوم 25 فبراير من نفس السنة بهدف دون رد سجله بيترو أناستاسي في الدقيقة 36.

بعد أعوام قليلة، وتحديدًا في 23 سبتمبر من عام 1978 انتصرت إيطاليا على تركيا بهدف أسطورة تورينو وروما “فرانشيسكو غراتسياني”، واحتض اللقاء ملعب مدينة فلورانسا بحضور 29 ألف متفرج تقريبًا، وكان يُدرب إيطاليا آنذاك المدرب الأسطوري “إنزو بيارزوت” الذي باتت له جائزة في الوقت الحالي يُتوج بها أفضل مدرب إيطالي.

وعاد منتخب إيطاليا لتجربة نفسه في لقاء ودي أمام المنتخب التركي في 3 مارس 1984، أقيم على ملعب بشكتاش إنونو بمدينة اسطنبول، ورغم حضور 40 ألف متفرج متحمس ومتلهف لأول فوز تركي على الأزوري في التاريخ، إلا أن الدقائق الأولى شهدت تسجيل أليساندرو ألتوبيلي وأنطونيو كاربيني لهدفين في الدقيقتين 2 و18 لصالح إيطاليا، وخلال الشوط الثاني سجل إلياس توفيقشي هدف حفظ ماء وجه الأتراك.

وبعد عشر سنوات، استضاف ملعب الأدرياتيكو لقاء ودي بين إيطاليا وتركيا يوم 21 ديسمبر 1994، لم يتغير فيه أي شيء بالنسبة لتركيا، حيث استقبلت شباك حارسهم “سانفار جويمين” ثلاثة أهداف من “ماسيمو كريبا وأتيلو لومباردو ولويجي أبولوني” في الدقائق 44 و55 و85، مقابل هدف يتيم لتركيا حمل توقيع تولوناي كافكاس مطلع الشوط الثاني.

وتلى اللقاء الودي عام 1994 اللقاء الذي شهد آخر فوز لمنتخب إيطاليا على منتخب تركيا في افتتاح يورو 2000 في هولندا وبلجيكا، الموافق 11 يونيو 2000، وانتهت بنتيجة 1/2 بعد شد وجذب بين الفريق.

سجل أنطونيو كونتي – المدرب الحالي- أول أهداف البطولة آنذاك من ضربة خلفية مزدوجة جميلة، وعدل النتيجة نجم الأتراك “أوكان بوروك” في الدقيقة 62، وبعد ثماني دقائق فقط سجل سوبر بيبو “فيليبو إنزاجي” هدف فوز الآزوري من ركلة جزاء.

ولم يستطع المنتخب الإيطالي الفوز في آخر مواجهتين وديتين له أمام نظيره التركي عامي 2002 و2006، فقد تعادل بصعوبة بنفس النتيجة 1/1.