تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة هولندا وأوكرانيا فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، والمقرر لها يوم الاحد الموافق 13 يونيو 2021.

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا مواجهة قوية بين منتخب هولندا ونظيره الأوكراني فى افتتاح البلدين لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020“، حيث يتواجدان ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبي النمسا وشمال مقدونيا.

يدخل المنتخب الهولندي لقاءه الأول فى اليورو بقوة بعد ان أختتم استعدادته لخوض مباراته امام اوكرانيا بوديتين، كان اللقاء الودي الاول أمام منتخب اسكتلندا وانتهي بالتعادل 2-2، وفى الودية الثانية فاز منتخب الطواحين على منتخب جورجيا بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر خاض منتخب أوكرانيا 3 وديات ضمن استعداداته لبطولة أمم أوروبا “يورو 202″، ففى الودية الاولي تعادل أمام منتخب البحرين بهدف مقابل هدف، وفى الودية الثانية حقق الفوز أمام منتخب ايرلندا الشمالية، وفى ختام مبارياته الودية أكتسح منتخب قبرص برباعية نظيفة.

يذكر ان منتخبي هولندا وأوكرانيا لم يلتقيا من قبل فى أي مباراة رسمية، حيث ألتقيا من قبل فى وديتين عامي 2008، 2010، فاز المنتخب الهولندي فى المباراة الاولي بنتيجة 3-صفر، وفى المباراة الثانية تعادلا بنتيجة 1-1.

موعد مباراة هولندا وأوكرانيا فى يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة هولندا وأوكرانيا يوم الاحد المقبل الموافق 13 يونيو 2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة هولندا وأوكرانيا فى يورو 2020 على الناقل الحصري فى الشرق الأوسط قناة بي إن سبورت ماكس، كما تُنقل ايضا على قناة بي بي سي 1، بالإضافة الى قناة سبورت تي في البرتغالية، وقناة سكاي سبورت اونو الايطالية.