كأس العراق | الزوراء يُفاجيء الشرطة ويطيح به من نصف النهائي

تعرف على نتيجة مباراة الشرطة والزوراء فى نصف نهائي كأس العراق، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 10 يونيو 2021، والتي اسضافها ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد.

فاجأ الزوراء فريق الشرطة وأطاح به من نصف نهائي كأس العراق عقب فوزه عليه بنتيجة 2-صفر، رغم النقص العددي بعد طرد لاعبه “أحمد فاضل” فى الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وضرب الزوراء موعداً فى المباراة النهائية بكأس العراق أمام الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر بين القوة الجوية والكرخ والمقرر له يوم غد الجمعة.

انتهي الشوط الاول بتقدم الزوراء على الشرطة بهدفين دون مقابل، سجل الهدفين “أحمد فاضل” ومحمد رضا فى الدقيقتين 8، 24، ويلعب فريق النوارس بعشرة لاعبين بعد طرد “أحمد فاضل فى الدقيقة 33.

تقدم الزوراء فى نتيجة المباراة بالهدف الاول عند الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب “أحمد فاضل”، جاء الهدف من ضربة ركنية من الناحية اليمين غالطت حارس مرمي الشرطة “محمد حميد” وتابعها فاضل فى الشباك الخالية.

وفى الدقيقة 24 أضاف “محمد رضا” الهدف الثاني لفريق الزوراء، من متابعة لتسديدة زميله “مهند” التي ارتدت من الحارس على لتلقي رأس محمد رضا فى انتظارها.

تأهل الشرطة الى هذا الدور بعد تغلبه فى الدور ربع النهائي على الميناء بنتيجة 2-2، فى المقابل بلغ الزوراء نصف نهائي كأس العراق بعدما أطاح بنادي الحدود بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبالرجوع الى آخر 10 مواجهات مباشرة جمعت بين الشرطة والزوراء نجد تفوق الأخير حيث حقق النوارس الفوز فى مبارتين، بينما فاز الشرطة فى مباراة واحدة، وخيم التعادل على 7 مباريات.

وشهد آخر لقاء جمع الفريقين فوز الزوراء بهدف دون رد، سجله اللاعب “علاء عبد الزهرة” فى الدقيقة 89، وكان لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري العراقي 2020-21 على ملعب الشعب الدولي.