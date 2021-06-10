تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، والمقرر لها على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض “مرسول بارك”، لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الرابعة.

يتطلع منتخب السعودية إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في تصفيات كأس العالم 2022، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وذلك بعدما فاز على أوزبكستان، فلسطين، واليمن، على الترتيب.

على الجهة المقابلة، سيسعى منتخب سنغافورة إلى تحقيق المفاجئة بإيقاف قطار انتصارات السعودية، وخطف الثلاث نقاط أو على الأقل نقطة واحدة، لتعويض خسارته في الجولتين الماضيتين أمام فلسطين وأوزبكستان.

الجدير بالذكر أن المباراة الأولى التي جمعت السعودية وسنغافورة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قد انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (3-0).

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب وزبكستان برصيد 12 نقطة، بينما يمتلك منتخب فلسطين وسنغافورة 7 نقاط من 7 لقاءات، ويتذيل منتخب اليمن الترتيب برصيد 5 نقاط من 6 مباريات.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم قطر 2022، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.

موعد مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويحين موعد مباراة السعودية وسنغافورة، يوم الجمعة المقبل، 11 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة السعودية الرياضية HD1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “رائد الغامدي”.