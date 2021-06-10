الامارات | تعرّف على القرار المرتقب حول مصير "كوبا أميركا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على القرار المرتقب حول مصير "كوبا أميركا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في البرازيل مجموعة من الأحكام المهمة خلال وقت قريب. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم نقلا عن تقرير صحفي محلي، تميل المحكمة العليا إلى السماح للبرازيل باستضافة نهائيات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، رغم تفشي وباء كورونا في البلاد.

وجرى اختيار البرازيل، وهي واحدة من أكثر الدول المتضررة من الجائحة، لاستضافة كوبا أمريكا بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتين من استضافة منافسات البطولة بسبب اضطرابات سياسية في الأولى، وزيادة عدوى الوباء في الثانية.

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