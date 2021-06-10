شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يرشح لاعب مفاجأة لخلافة فرجاني ساسي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمود حمادة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، دائرة المرشحين، لتدعيم خط وسط الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب خط وسط مميز، في الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية بالزمالك، رشح لمسؤولي النادي الأبيض التعاقد مع محمود حمادة، في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أكد فاروق جعفر، أن لاعب بيراميدز، هو الذي يستطيع تعويض رحيل فرجاني ساسي، في ظل قدراته على القيام بالأدوار الهجومية والدفاعية على أكمل وجه، فضلاً عن أنه يتميز بدقة التمريرات والتسديد من خارج من منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يعرض مسؤولي القلعة البيضاء اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، خلال الجلسة التي ستجمعهم مع المدرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم أمر التعاقد معه من عدمه.