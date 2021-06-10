شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: اختبارات اختيار المواهب بمحافظة الشرقية الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة بمحافظة الشرقية غدا الجمعة، وبعد غد السبت.

أضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح طارق يحيى أن الاختبارات ستجري بملعب ستاد الجامعة بمدينة الزقازيق مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة الشرقية تضم كلا من : أحمد عبدالرؤوف، وعامر صبري، ومحمد إبراهيم، ومحمد مصطفى، وأحمد رزق، ومحمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى كأعضاء فنيين، بجانب محمد السيد للاستمارات.

واختتم يحيى تصريحاته قائلا: “ستقام الاختبارات في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة، وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي”.