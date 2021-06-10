شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبلغ نهائي دوري السوبر بهزيمة الأهلي للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة منافسه الأهلي بنتيجة 76 -73 في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

ويقام الدور نصف النهائي على خمس مواجهات بنظام 5 best of حيث يتأهل الفريق الأكثر فوزاً إلى نهائي دوري السوبر وهو ما حققه الاتحاد السكندري.

وكان زعيم الثغر قد حقق الفوز في المواجهتين السابقتين، حيث انتهى اللقاء الأول بنتيجة 71 -58 فيما حُسمت الثانية 71 -65.

وشهد الدور نصف النهائي تطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى في مباريات الدوري المصري لكرة السلة حيث جاء القرار بعد توافر الأجهزة في في صالتي برج العرب وحسن مصطفى.