شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير توضح إصابة «جريزمان» وموقفه من المشاركة في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية فرنسية أن مهاجم المنتخب الأول أنطوان جريزمان لم يشارك في الحصة التدريبية اليوم الخميس.

ويعاني لاعب برشلونة من إصابة قوية في الساق الأيسر بعدما تعرض لتدخل قوي خلال مواجهة بلغاريا الودية.

ولم يأكد المنتخب الفرنسي على تواجد جريزمان في مباراة ألمانيا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة يورو 2020 وسط توقعات بلحاقه.

وتتواجد فرنسا ضمن المجموعة السادسة النارية التي تضم البرتغال حاملة اللقب وألمانيا والمجر.