شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يسجل هدف رائع في جنوب أفريقيا «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن مصطفى محمد من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر الأوليمبي في مرمى الضيف جنوب أفريقيا.

وتستضيف مصر منتخب جنوب أفريقيا ودياً في إطار الاستعداد لمنافسات الألعاب الأولمبية طوكيو.

واستغل مصطفى محمد عرضية أحمد فتوح الرائعة من الجبهة اليسرى وحولها لهدف مميز بالرأس.

ودخل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مباراة جنوب أفريقيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل

الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.