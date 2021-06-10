شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. هل يتحطم رقم بلاتيني؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أيام قليلة تفصلنا عن بداية كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا من القارة للمنافسة على لقب النسخة رقم 16 من البطولة الدولية الأوروبية الأكبر.

وسيحاول نجوم الهجوم من الدوريات الأوروبية الكبرى في الحصول على لقب الحذاء الذهبي للمسابقة، والذي كان حققه مهاجم برشلونة الحالي، أنطوان جريزمان، مع منتخب فرنسا في النسخة الماضية من البطولة عام 2016.

وتعد النسخة الحالية هي امتداد لنظام النسخة الماضية بتواجد 24 منتخبًا في البطولة، وهو العدد الذي يسمح بلعب عدد مباريات أكبر، وكذلك يمنح فرصة لتسجيل المزيد من الأهداف.

عدد أهداف جريزمان في النسخة الماضية (6) هو العدد الأكبر لهداف للمسابقة منذ نسخة عام 1984، عندما سجل مواطنه وأسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني 9 أهداف ليكون أفضل سجل تهديفي للاعب في نسخة من المسابقة على مدار تاريخها.

وتمكن بلاتيني من تحقيق ذلك مع لعبه 5 مباريات فقط، قبل أن يحقق مواطنه جريزمان عدد أقل بـ 3 أهداف مع مشاركته في 7 مباريات خلال النسخة الماضية من اليورو.

وسيكون السباق مفتوحًا بين الاسامي الهجومية اللامعة في القارة، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البوندزليجا، ومهاجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو، ومهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين هداف البريميرليج ومهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي.