فوغلسامر ثامن صفقات يونيون برلين في الميركاتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

تعاقد نادي ​يونيون برلين​ مع مهاجم ​أرمينيا بيليفيلد​ ​أندرياس فوغلسامر​، في صفقة انتقال حر.



وبات فوغلسامر (29 عاما)، ثامن صفقة يبرمها يونيون برلين في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسجل المهاجم المخضرم 49 هدفا في 163 مباراة خاضها مع بيليفيلد، في مختلف المسابقات.

وأوضح فوغلسامر في بيان بعد الاعلان عن إنتقاله إلى يونيون برلين "بعد خمسة أعوام ونصف العام في أرمينيا، والتي كنا فيها ناجحين للغاية في الصعود إلى الدوري الألماني، ثم البقاء في المسابقة، أود الانطلاق إلى آفاق أرحب مرة أخرى".