تشافي: انا جاهز لتدريب الفريق الكتالوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

كشف مدرب فريق السد القطري ​تشافي هرنانديز​ عن جهوزيته لتولي القيادة الفنية لفريقه السابق برشلونة، حيث كان من أبرز المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان، قبل أن تستقر الإدارة على بقائه.



وخلال تصريحات له، قال تشافي: "أنا دائمًا في السوق، وأريد أن أوضح أنني أشعر بالجهوزية لتدريب برشلونة، حتى لو قالت الصحافة خلاف ذلك".

وأضاف: "لم أتحدث مع لابورتا منذ 3 أو 4 أشهر، وقرر أن أفضل شيء هو استمرار كومان، ويجب أن نحترم القرار، ولدي علاقة جيدة جدًا معه".

واختتم: "خلال الانتخابات الرئاسية، قررت الابتعاد عن أي ترشيح، وتحدثت وقتها مع فونت ولابورتا وأوضحت لهما أنني لن أضع نفسي مع أي مرشح، وشرحت لهما فكرتي حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها برشلونة في المستقبل".