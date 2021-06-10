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لاعب يوفنتوس على رادار برشلونة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب يوفنتوس على رادار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مدافع يوفنتوس ​ميريح ديميرال​، في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني تلقى تقارير جيدة بشأن ديميرال، ويضعه ضمن قائمة الخيارات لتعزيز الدفاع علماً أن ضم قلب دفاع لم يكن ضمن أولويات برشلونة بوجود بيكيه وأراخو وإريك غارسيا، ولينغليت وأومتيتي (هناك إمكانية لرحيلهما)، بالإضافة إلى مينغويزا.

وأضافت: "بسبب الوضع المقلق لأومتيتي جراء إصاباته، والأداء غير المنتظم للينغليت، فتح برشلونة خيار التعاقد مع مدافع من جديد".

ويعد ديميرال الخيار الرابع في يوفنتوس بعد بونوتشي وكيليني ودي ليخت، وهو غير سعيد بهذا الدور، ووضعه مع البيانكونيري سيسمح لبرشلونة بالتفاوض.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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