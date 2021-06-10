انشيلوتي يريد الاحتفاظ بـ فاران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

كشف المدرب الجديد لنادي ​ريال مدريد​ ​كارلو أنشيلوتي​ عن رغبته في الحفاظ على مدافع الفريق، الدولي الفرنسي ​رافاييل فاران​.



واوضحت مصادر صحفية أن إدارة الميرينغي مستعدة لبيع فاران، هذا الصيف، بشرط الحصول على 60 مليون يورو، وذلك تجنبًا لرحيله مجانًا بنهاية الموسم المقبل، مؤكدة ان أنشيلوتي تحدث مع بيريز، وطلب منه القيام بما يلزم للحفاظ على فاران في الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد قدم عرضًا لفاران من أجل التجديد، يتضمن الحصول على راتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو، لكن اللاعب الفرنسي رفضه، حيث يصر على رفع أجره إلى 11 مليونًا في الموسم، بحسب تقارير صحفية.