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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريزمان يغيب عن تدريبات المنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021
اوضحت مصادر صحفية فرنسية ان اللاعب أنطوان غريزمان غاب عن تدريبات منتخب فرنسا استعدادًا لمواجهة ألمانيا الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بسبب معاناته من الإصابة.
وكشفت هذه المصادر ان لاعب برشلونة يعاني من كدمة في الساق اليسرى بعد تعرضه لضربة خلال فوز فرنسا على بلغاريا 3-0، مؤكدة ان بنزيما لا يزال على طاولة العلاج بعد إصابته أعلى الركبة ضد بلغاريا، وتدرب كلا المهاجمين في صالة الألعاب الرياضية اليوم.
وتتواجد فرنسا في المجموعة السادسة في بطولة يورو 2020، حيث ستستهل مشوارها في البطولة بمواجهة ألمانيا، ثم ستواجه المجر، بينما ستكون مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال.