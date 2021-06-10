غريزمان يغيب عن تدريبات المنتخب الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

اوضحت مصادر صحفية فرنسية ان اللاعب ​أنطوان غريزمان​ غاب عن تدريبات ​منتخب فرنسا​ استعدادًا لمواجهة ألمانيا الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا ​يورو 2020​ بسبب معاناته من الإصابة.



وكشفت هذه المصادر ان لاعب برشلونة يعاني من كدمة في الساق اليسرى بعد تعرضه لضربة خلال فوز فرنسا على بلغاريا 3-0، مؤكدة ان بنزيما لا يزال على طاولة العلاج بعد إصابته أعلى الركبة ضد بلغاريا، وتدرب كلا المهاجمين في صالة الألعاب الرياضية اليوم.

وتتواجد فرنسا في المجموعة السادسة في بطولة يورو 2020، حيث ستستهل مشوارها في البطولة بمواجهة ألمانيا، ثم ستواجه المجر، بينما ستكون مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال.