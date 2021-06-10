مانشيني: إصابة سينسي وبيليغريني مخيبة للآمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

أعرب مدرب منتخب ​ايطاليا​، ​روبرتو مانشيني​ عن خيبة أمله بإصابة الثنائي ستيفانو سينسي ولورينزو بيلغريني قبل إنطلاق مشوار الآتزوري في ​يورو 2020​.



وأوضح مانشيني: "نحن سعداء للغاية لبدء البطولة، وإن كان ذلك تأخر لمدة عام، ستكون أمسية رائعة أمام منتخب تركيا الذي يتمتع بقدرات جيدة ويعرف كيف يلعب كرة القدم، لذلك أتوقع أن تكون مباراة جيدة".

وأضاف: "إصابة سينسي وبيليغريني مخيبة للآمال، لورينزو يستطيع القيام بالعديد من الأدوار المختلفة، وكذلك ستيفانو، وهما يستحقان اللعب في البطولة الأوروبية، إن هذه الأشياء يمكن أن تحدث في مجال عملنا لسوء الحظ".

وتابع: "من المهم صنع شعور بالتعاطف والتفاهم بين المجموعة، نأمل أن نستمر في اللعب بشكل جيد، والاستمتاع بكرة القدم التي نقدمها وإمتاع الجماهير، يجب أن يكون هذا الأمر هدفنا".

وختم مانشيني: "عندما تكون هناك لحظات مثل التي نعيشها، يجب أن نخرج للعب بثقة لأننا فريق جيد ونحترم المنافس".