وكيل لوكاكو: روميلو سعيد في إنتر ميلانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

أكد وكيل مهاجم ​إنتر ميلانو​، ​روميلو لوكاكو​، ​فيدريكو باستوريلو​ أن البلجيكي سعيد للغاية بوجوده مع النيراتزوري، ويرغب في الاستمرار تحت قيادة المدرب الجديد سيموني إنزاغي.



وارتبط اسم لوكاكو بإمكانية الرحيل عن النادي الايطالي في الفترة الماضية والعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، في ظل معاناة الإنتر المالية ورغبته في بيع بعض نجومه.

وصرّح وكيل لوكاكو، فيدريكو باستوريلو، لشبكة "فوتبول إيطاليا": "روميلو سعيد في إنتر ميلانو، لديه عقد، لذلك لا توجد أي مشكلات".

وإنضم لوكاكو إلى إنتر ميلانو صيف 2019 قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو، ولكن حتى الآن لم يسدد النادي الإيطالي إجمالي قيمة الصفقة.