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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رامسي: اريد المشاركة امام سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021
كشف لاعب منتخب ويلز آرون رامسي عن جهوزيته للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية ليورو 2020 أمام سويسرا.
وفي حديث له، قال رامسي: "كان من المخطط أن أبتعد عن التدريبات، لقد كانت حصة تدريبية خفيفة لزملائي، أنا بخير وأتطلع لمباراة السبت".
واضاف: "كرة القدم هي رياضة جماعية وتتعلق بالفريق في الغالب، لكن ربما يحتاج بعض اللاعبين إلى مزيد من الاهتمام، وقد توليت الأمر بنفسي، لدي الأشخاص المناسبون من حولي للتوصل إلى أفضل خطة ممكنة لإعادة نفسي إلى مكان أشعر فيه بالراحة والثقة مرة أخرى".