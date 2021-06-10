رامسي: اريد المشاركة امام سويسرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

كشف لاعب منتخب ويلز ​آرون رامسي​ عن جهوزيته للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية ل​يورو 2020​ أمام ​سويسرا​.



وفي حديث له، قال رامسي: "كان من المخطط أن أبتعد عن التدريبات، لقد كانت حصة تدريبية خفيفة لزملائي، أنا بخير وأتطلع لمباراة السبت".

واضاف: "كرة القدم هي رياضة جماعية وتتعلق بالفريق في الغالب، لكن ربما يحتاج بعض اللاعبين إلى مزيد من الاهتمام، وقد توليت الأمر بنفسي، لدي الأشخاص المناسبون من حولي للتوصل إلى أفضل خطة ممكنة لإعادة نفسي إلى مكان أشعر فيه بالراحة والثقة مرة أخرى".