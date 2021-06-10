جولة أخيرة لممتاز قدم الصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ14 الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الحالي بإقامة 8 مباريات.

يستضيف الفاو نظيره مصدة في وادي الدواسر، فيما يحل الريان ضيفا على العلمين في الدمام، بينما يلتقي الوحدة برضوى في مكة المكرمة، ويتقابل طويق والثقبة في الزلفي.

ويواجه منيف نظيره النهضة في الطائف، بينما يلعب الاتفاق مع العلا في الدمام، والقادسية مع العرض في الخبر، وأخيرا الجزيرة يستضيف حراء في المدينة المنورة.