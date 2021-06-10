شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد: الأخضر السعودي لا يتأثر بأي غياب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الفرنسي هارفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، غياب متوسط الميدان عبدالله عطيف والظهير سلطان الغنام عن مباراة سنغافورة الجمعة، بسبب تراكم البطاقات الصفراوات على الأول، وتطبيق مبدأ التدوير مع الثاني.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي للمباراة:«أصبحنا على مشارف الانتهاء من تصفيات المرحلة الثانية، وهذا يجعلنا أكثر علماً بأن المنافسة قوية فلم ينته شيء».

وتابع: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى، لتحقيق الهدف، وهو التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.

وحول الغيابات والتدوير قال: لن يتأثر المنتخب السعودي بغياب أي لاعب، لأننا نمتلك البديل الذي يماثل الأساسي في المستوى.

وحول أداء المهاجمين، بيّن أن تسجيل الأهداف هو الأهم بغض النظر عمن يسجل، واستدل على ذلك بتسجيل فهد المولد لهدفين في لقاء اليمن وصناعة زميله صالح الشهري لهدفين.