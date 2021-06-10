شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للمنتخب الإيطالي قبل يوم من بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الخميس إنه طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السماح بانضمام جايتانو كاستروفيلي لاعب فيورنتينا إلى المنتخب الإيطالي المشارك في بطولة أوروبا 2020 بدلاً من لورينتسو بليجريني لاعب وسط روما الذي تعرض لإصابة قبل انطلاق البطولة القارية.

وتعرض بليجريني للإصابة خلال تدريبات الفريق يوم الأربعاء بينما كان يحاول استعادة كامل لياقته قبل انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة الشعبية في بيان: "تقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بطلب إلى يويفا يتعلق بإمكانية استبدال لورينتسو بليجريني الذي تعرض لإصابة خلال التدريبات".

وأضاف البيان: "توجه للخضوع لفحص بالأشعة صباح الخميس وسيبقى مع المجموعة التي ستسافر إلى روما في اليوم ذاته".

وستلتقي إيطاليا على أرضها في الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما، مع المنتخب التركي في المباراة الأولى للبطولة يوم الجمعة.