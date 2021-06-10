شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تنظيم طواف الشارقة الدولي للدراجات في يناير 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري بمحمية القرم في مدينة كلباء، حيث استعرض الاجتماع الذي ترأسه عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس بحضور الأعضاء، عدداً من موضوعات الأجندة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

وناقش المجلس في جدول الأعمال اعتماد طواف الشارقة الدولي للدراجات على أن يكون شهر يناير من العام 2022 موعداً للنسخة الجديدة منه، كما قرر المجلس تكليف عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس، برئاسة الطواف، كما ناقش المجلس أيضاً الترتيبات لإقامة الملتقى الرياضي السنوي على أن يتولى عبد الله بن مليح عضو مجلس الإدارة رئاسته، وتم تحديد متطلباته المختلفة التي تشمل خمسة محاور يتم تحديدها لاحقاً.

كما ناقش المجلس أيضاً ملف إقامة دورة كلباء للألعاب الشاطئية 2021 على أن يحدد موعدها لاحقاً وستضم 7 ألعاب هي كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة الشاطئية والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون وذلك ضمن مبادرات المجلس رياضياً لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وإبراز الصور الحضارية لمختلف مدن الإمارة الباسمة ومن بينها مدينة كلباء، على أن تبدأ الترتيبات الخاصة لإقامة الدورة لاحقاً.

وناقش الاجتماع عدداً من موضوعات الأجندة من بينها التزامات الخطة الاستراتيجية العليا للمجلس لتحقيق الأهداف المطلوبة تجاه الأندية إعلامياً ومنها تمكين الأندية من تطوير هويتها المؤسسية ضمن هوية رياضية موحدة ودعم الأندية تقنياً من خلال أرشفة إلكترونية وتحديد الضوابط المتعلقة بالمواد المنشورة ووضع القواعد اللازمة لتنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية وتحسين جودة أداء الإعلام الرياضي بالأندية وفق معايير وبنود السياسة الإعلامية المرسومة ووفق الإطار التنظيمي الخاص بالنشر والمحتوى والمشاركات لتمهيد حوكمة الأداء الإعلامي للأندية وتطوير الهوية المؤسسية لها.