شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة «فيديو» تقرب الونش من النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك من الانضمام إلى النصر السعودي وذلك وفقاً لتقارير صحفية بالمملكة.

وتداولت عدد من الصحف والمواقع السعودية المتخصصة في الرياضة أنباء عن اقتراب محمود حمدي الونش من النصر السعودي وأبرزها جريدة عكاظ.

كما كشف موقع «سعودي سبورت» عن عقد الونش مكالمة «فيديو» مع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وحسين عبدالغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم للتحدث في تفاصيل العقد وفقا

وأكد موقع «سعودي سبورت»، أن رئيس النصر سيوفر كل المميزات الممكنة للونش فضلاً عن تقاضي مبلغ 2 مليون دولار سنوياً في ظل رغبة قوية من الإدارة والجهاز الفني في ضم المدافع الدولي المصري.

وتأتي الرغبة السعودية في ضم محمود حمدي الونش بناءً على طلب المدرب مانو مينيز لتعويض رحيل مدافع الفريق البرازيلي مايكون بيريرا صاحب الـ 32 عاماً.

وكانت «المصري اليوم» قد أشارت في وقت سابق إلى وجود اهتمام من جانب إدارة النصر للحصول على خدمات الونش وهو ما آثار حالة من النقاش بين الإعلاميين السعوديين عبر مواقع التوصال الاجتماعي وقد أكد مقدم البرامج إبراهيم الفريان أن الصفقة تمت بالفعل وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا «الونش نصراوي».