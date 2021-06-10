شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هشام بعد مقابلتها بفخر العرب محمد صلاح :شخص اسطوري متواضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبرت الفنانة ديانا هشام، اليوم الخميس، عن سعادتها بمقابلة لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول النجم محمد صلاح، مشيرة إلى انه شخصية رائعة متواضعه.

ونشرت "ديانا" صورة تجمعها باللاعب محمد صلاح عبر نستجرام: «كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا الشخص الأسطوري المتواضع».

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ديانا هشام مشاركتها بمسلسل «كوفيد 25» بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال، والذي يحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية وان المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب، وعرض المسلسل بالنصف الثاني من المارثون الرمضاني الماضي .