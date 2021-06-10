شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لملاقاة غزل المحلة، 15 يونيو الجاري، فى إطار الأسبوع الـــ26 لبطولة الدورى الممتاز.

أحرز هدف الدراويش عماد حمدى وتعادل بهاء مجدى للبنك الأهلي.

شهد الشوط الثانى مشاركة كل من احمد مدبولى ودونجا ومحمد حسن ونادر رمضان ومحمد الشامى ومحمد عادل

المباراة الودية حضرها المهندس احمد عثمان و تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة إضافة إلى على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة ،المشرف على الفريق.