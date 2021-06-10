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تشكيل المنتخب الأوليمبي .. غريب يدفع بـ«ريان ومصطفى محمد» في الهجوم

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة جنوب أفريقيا بعد قليل.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل

الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.

ومن المقرر أن ياتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره جنوب أفريقيا ودياً في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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