شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المنتخب الأوليمبي .. غريب يدفع بـ«ريان ومصطفى محمد» في الهجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة جنوب أفريقيا بعد قليل.
وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل
الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.
ومن المقرر أن ياتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره جنوب أفريقيا ودياً في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو.