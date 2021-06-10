شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يضم 6 لاعبين من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن 6 لاعبين من فريق الناشئين مواليد 2006، لمعسكر المنتخب الوطني خلال الفترة من 13-6-2021 إلى 13-7-2021 استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب.

وضمت قائمة اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب كل من، أيمن أمير عبدالعزيز، وعبد الرحمن علي علي، ومحمد سيد عبدالعال، وعلي نوفل أحمد، ومحمد هيثم عبد العظيم، وعمر خضر إسماعيل.

ويخضع لاعبو المنتخب لفحص طبي يوم الأحد المقبل الموافق 13-2-2021 للكشف عن فيروس كورونا، بأحد فنادق القاهرة.