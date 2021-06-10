شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه: ودية دجلة تجربة جيدة وفرصة لمتابعة جميع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه عن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف .

وقال نبيه إن التجربة كانت مفيدة بالنسبة للفريق و استغلها الجهاز الفني لمنح الفرصة لكل العناصر ومشاركة 22 لاعب لتجربتهم.

وتابع : “المباراة كانت فرصة جيدة كذلك لتجربة للاعبين الشباب”.

وأشار نبيه إلى أن خوض مباراة ودية يمنح اللاعبين حساسية المباريات خلال فترة التوقف الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.