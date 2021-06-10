شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يكتفي بودية دجلة استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بودية وادي دجلة التي أقيمت اليوم خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الجهاز الفني فضل خوض مباراة واحدة لتجهيز اللاعبين ومنحهم حساسية المباريات قبل لقاء أسوان المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.