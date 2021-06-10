شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتوصل لاتفاق مع أحمد جمعة بشأن تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، لاتفاق مع أحمد جمعة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده مع النادي في الفترة الجارية.

وعلمت المصري اليوم أن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، نجح في التوصل لاتفاق مع أحمد جمعة، بشأن تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التعاقدات بالنادي، جلسة مع أحمد جمعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع العقود وتجديد عقدعه مع النادي لمدة 3 سنوات مقبلة.

يُذكر أن المصرى يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها 16 يونيو الجارى، على استاد الإسكندرية، فى الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى مثلها، وتعرض للهزيمة فى 5 لقاءات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 23 غيرها.