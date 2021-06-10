شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتجهيز محمد هاني قبل مواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الطبي بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي لتجهيز محمد هانى، لاعب الفريق، لمواجهة الترجي التونسي الهامة، المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري على أرض ملعب استاد رادس، ضمن مباراة الذهاب لدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي الذى يخضع له للتعاقي من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية ، قبل أن يخوض محمد هانى مرانا بدنيا اليوم الخميس، في الجيم، ثم استكمل تدريباته بالجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.

واستانف الفريق تدريباته اليومية عقب انتهاء فترة الراحة التى منحها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بداية من الخميس الماضي وتحديدا عقب انتهاء مباراة مصر للتأمين الودية و التى انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.