شكرا لقرائتكم خبر عن ختام اختبارات انتقاء مواهب ناشئي الزمالك في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت اليوم الخميس، اختبارات نادي الزمالك، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة بني سويف، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة بالنادي لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات مصر.

وتمت الاختبارات اليوم بمحافظة بني سويف على ملعب منتجع الأسيوطي الرياضي، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وضمت اللجنة الفنية كلا من : هشام يكن مشرفا للجنة، وأسامة حسن وهشام إبراهيم ومحمد إبراهيم وأشرف يوسف “مدربين”، ومصطفى غراب مدربا للحراس، ومصطفى النقيب مدير شئون اللاعبين، بالإضافة إلى مجدي قاصد إداريا، ومحمد السيد استمارات.

وشهدت الاختبارات إقبال كبير من المواهب الصغيرة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.