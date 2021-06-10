شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمباراة أسوان في الدوري بخسارة مفاجئة أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك هزيمة على يد نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين وديا اليوم الخميس على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وياسين مرعي في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحسام أشرف ويوسف إبراهيم "أوباما" في خط الوسط وأسامة فيصل في خط الهجوم.

والشوط الثاني دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز وحمدي علاء وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد سيد "زيزو" ومروان حمدي .

وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.

وسجل مروان حمدي مهاجم الزمالك هدف فريقه الأول في الشوط الثاني، وجاء الهدف في الدقيقة 21 بعد تلقيه عرضية من ضربة ركنية لعبها أحمد سيد "زيزو"، وارتقى لها مروان حمدي وحولها برأسية في شباك محمد عبد المنصف.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.