شكرا لقرائتكم خبر عن حكم جديد لصالح الأهلي.. المحكمة الرياضية تغرم النجم الساحلي وكوليبالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقرت المحكمة الرياضية الدولية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الإيفواري سليماني كوليبالي وناديه النجم الساحلي بمبلغ مليون و400 ألف دولار لصالح الأهلي المصري.

كما ألزمت المحكمة النادي التونسي واللاعب بدفع غرامة تأخير سنوية لصالح النادي المصري قدرها 15% بداية من أكتوبر 2019.

وكان كوليبالي قد ترك المارد الأحمر دون علم إدارة النادي وهو ما دفع الأهلي للتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى مجدداً ضد النجم الساحلي بسبب مماطلة مجلس إدارة في دفع الغرامات الموقعة على اللاعب الإيفواري.