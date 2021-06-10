مواجهة صعبة لمنتخبنا الوطني امام نظيره الاوزبكي غداً الجمعة في اطار التصفيات الاسيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يخوض منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم، مساء غد الجمعة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة صعبة امام نظيره منتخب اوزباكستان وصيف ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس اسيا المقبلتين .



ويقود منتخبنا المدرب الوطني احمد علي قاسم الذي خلف المرحوم سامي نعاش بعد وفاته في منتصف شهر مايو الماضي بعدن متأثرا بفيروس كورونا مع بداية معسكر اعداد المنتخب في شهر ابريل الماضي بشبوة .

وتأتي هذه المباراة في اطار الجولة السابعة استكمالا لهذه التصفيات التي تجمع منتخبتنا مع كل من السعودية وفلسطين وسنغافورة ، وذلك بغية تحقيق نتيجة ايجابية تعزز موقف متتخبنا في مجموعته لضمان التأهل الى المرحلة القادمة من تصفيات كأس اسيا ٢٠٢٣م بالصين.

وانحصرت المنافسة على زعامة هذه المجموعة بين منتخبي السعودية واوزبكستان للتأهل الى المرحلة التالية من تصفيات القارة الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م .

ويقف منتخبنا في المركز الاخير للمجموعة برصيد خمس نقاط فيما يأتي المنتخب الاوزبكي ثانيا للترتيب برصيد ١٢ نقطة .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالرياض قبل المباراة، اكد الكابتن احمد علي قاسم على صعوبة المباراة مع المنتخب الاوزباكستاني الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين عن المنتخب السعودي المتصدر، ويسعى لتحقيق الفوز للمنافسة على الصدارة...مشيراً الى انه يثق في لاعبيه لتقديم مباراة قوية والظهور بمستوى مشرف بعكس المباراة الماضية امام الاخضر السعودي التي كانت اول مباراة لمنتخبنا بعد توقف منذ اكثر من عام ونصف وخسرها بثلاثية نظيفة السبت الماضي دون ان يسبقها اية مباراة تجريبية .

ورداً على سؤال احد الصحفيين عن الخسارة امام اوزبكستان بالخمسة في مباراة الذهاب قال" لكل مباراة ظروفها وفي مباراة الذهاب كان المنتخب الاوزبكي عائداً من خسارة غير متوقعه امام فلسطين في الجولة الأولى وواجهناه في ارضه وبين جمهوره في اجواء ممطرة اثرت على اداء اللاعبين واستغل الاوزبك الهدف المبكر الذي ابعد عنهم الضغط واراحهم لتحقيق الفوز، اما في مباراة الغد ورغم صعوبة المباراة الا اننا نمني النفس بتقديم مباراة قوية نرضي بها انفسنا والجماهير الرياضية".

واكد لاعب المنتخب ناصر محمدوه في المؤتمر الصحفي، أن المنتخب الوطني استعد جيداً للمباراة واستفاد من اخطاء المباراة الماضية ويسعى لتحسين الاداء وتقديم مباراة جيدة..مشيراً الى ان لمنتخب الاوزبكي منتخب قوي وندرك صعوبة المباراة لكننا قادرون على مجاراتهم وعلينا الالتزام بتوجيهات المدرب وعدم ارتكاب الاخطاء واللعب بروح الفريق الواحد والتركيز طوال ال90 دقيقة لتحقيق نتيجة إيجابية .