شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الكويت والأردن في الواجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلعب الكويت المضيفة (10 نقاط من 6 مباريات)، الجمعة، مواجهة حاسمة مع الأردن (13 من 6)، فيما تلتقي أستراليا المحلقة بالصدارة (18 من 18) مع نيبال وصيفة القاع، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية.

ويدرك «الأزرق» أن عليه الفوز على النشامى ليستعيد منه المركز الثاني قبل التفرغ لمباراته الأخيرة، الثلاثاء المقبل أمام تايوان الأخيرة.

من جهته، يلتقي الأردن مع أستراليا في الجولة الختامية، ويدرك أن عليه الفوز على الكويت لضمان المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، يطمح المنتخب العراقي إلى الحفاظ على صدارته عندما يلاقي هونج كونج،الجمعة أيضاً، فيما تلعب إيران، مطاردته، بفارق نقطتين مع كمبوديا، قبل مواجهتهما المرتقبة.

ويتصدر العراق (14 نقطة) وتليه إيران (12) متساوية في عدد النقاط مع البحرين التي خاضت مباراة أكثر، ثم هونج كونج (5 نقاط) وأخيراً كمبوديا بنقطة.

وقد تكون مهمة المنتخب العراقي ضد هونج كونج المتواضعة سهلة، لكن فريق المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش تنتظره مباراة مهمة ومصيرية في الجولة الأخيرة أمام إيران لحسم صدارة المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة، تبحث السعودية (14 نقطة) عن فوز رابع توالياً، والاقتراب كثيراً من بلوغ الدور الحاسم، عندما تواجه سنغافورة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتتصدر السعودية بفارق نقطتين عن أوزبكستان التي تلعب مع اليمن متذيل الترتيب، و7 عن فلسطين وسنغافورة.

وفي المجموعة الخامسة التي ضمنت قطر صدارتها، يسعى المنتخب العماني (12 من 6) إلى تجديد تفوقه على نظيره الأفغاني (5 من 6).