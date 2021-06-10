شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي غاضب من جيرو قبل موقعة ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن غضب كيليان مبابي من ادعاءات زميله أوليفيه جيرو بعد مباراة بلغاريا، لدرجة أنه أراد التعليق على المشكلة في مؤتمر صحفي وفق التقرير.

وفي التفاصيل، تذمر جيرو مهاجم تشيلسي بعد الفوز على بلغاريا ودياً في آخر مباراة تمهيدية قبل انطلاق يورو 2020 والتي سجل فيها هدفين، وادعى أن منتخب فرنسا كان سيكون أفضل لو تعمقت الأواصر بين لاعبي خط الهجوم، وبدا منزعجاً من مبابي نجم باريس سان جيرمان، لأنه لم يمرر له إحدى الكرات.

وقال جيرو بعد المباراة: «أحياناً تركض والكرة لا تأتيك، ربما سيكون من الأفضل لو مرر بعضنا لبعض».

من جانبه، انتقد الفرنسي الدولي جون ميكو جناج باريس سان جيرمان مبابي ووصفه بالأناني، وأضاف: «الأمر لا يتعلق بك وحدك، إنه ينزعج حتى عندما يكون الفريق فائزاً، لأنه لم يسجل. هذا شيء مخجل. مبابي يعبر عن انزعاجه حتى عند تبديله».

ويتوجب على مبابي وجيرو حل خلافهما قبل مواجهة ألمانيا الثلاثاء المقبل، إذ يراقب بطل عالم 2014 البطل الحالي عن كثب، ويستهدف زعزعة مساعيه لحصد لقب يورو.

وفي سياق متصل، تهرب بول بوجبا من محاولة زميليه في المنتخب كينجسلي كومان وبرزنيل كمبيمبي سؤاله عن شائعة انتقاله لباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد لاعب الوسط مع مانشستر يونايتد نهاية الموسم المقبل، وتحدث وكيل أعماله مينو رايولا أكثر من مرة عن إمكانية رحيله عن«الشياطين الحمر».