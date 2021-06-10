شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يناشد مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي على البقاء في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان، والاستمرار في المنافسة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية خلال زيارته للمنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة أوروبا 2020 للعبة الشعبية: "من الأفضل أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان، بالنسبة للنادي، وبالنسبة للبطولة الفرنسية، لكني رغم ذلك لا يمكنني الضغط على أي لاعب".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إن مبابي سيستمر في صفوف نادي العاصمة الفرنسية، وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب الفرنسي الشاب يعتبر هدفاً بارزاً لكبار أندية أوروبا التي تتنافس للظفر بخدماته، إلا أن مبابي لم يحسم قراره النهائي حول وجهته المستقبلية حتى اليوم.