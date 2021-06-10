شكرا لقرائتكم خبر عن بافليوتشنكوفا تبلغ نهائي "فرنسا المفتوحة" للمرة الأولى في تاريخها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

فازت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا على تامارا زيدانسك التي بدت مرتبكة بنتيجة 7-5 و6-3، لتبلغ نهائي فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" بعد أن استغلت كل خبراتها، الخميس.

واستهلت السلوفينية زيدانسك المصنفة 85 عالمياً المباراة بقوة بأسلوب لعبها الهجومي لتكسر إرسال منافستها مبكراً، لكن بافليوتشنكوفا نجحت في امتصاص تسديدات منافستها ووجدت طريقة للرد عليها بقوة في النهاية.

وحققت زيدانسك، التي كانت مثل بافليوتشنكوفا تظهر لأول مرة في قبل نهائي بطولة كبرى، 27 نقطة فوز مباشر، لكنها ارتكبت أخطاء كثيرة في اللحظات المهمة من المباراة، لتمنح منافستها الفوز بأول مجموعة بعد خطأ مزدوج.

وتقدمت بافليوتشنكوفا البالغ عمرها 29 عاماً 4-1 في المجموعة الثانية، وأحبطت بعدها محاولة من زيدانسك للعودة في النتيجة، لتحقق الفوز بعد أن أطاحت منافستها بضربة خلفية. وصعدت بافليوتشنكوفا إلى نهائي أول بطولة كبرى في تاريخها في المحاولة رقم 50، لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله الإيطالية روبرتا فينشي التي بلغت نهائي أمريكا المفتوحة 2015 في ظهورها الـ44 ببطولة كبرى.

وفي النهائي، ستتقابل مع اليونانية ماريا ساكاري أو التشيكية باربورا كريتشيكوفا.