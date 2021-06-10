كأس أوروبا: الاصابة تجبر الإيطالي بيليغريني على الانسحاب

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روما: تعرض منتخب ايطاليا المشارك في كأس اوروبا 2020 لكرة القدم لضربة بإصابة لاعب وسط روما لورنتسو بيليغريني في فخذه عشية المباراة الافتتاحية التي يخوضها الازوري ضد تركيا على الملعب الاولمبي في روما الجمعة، ما سيحرمه من خوض غمار البطولة القارية.

وقال بيليغريني الذي بلغ الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في صفوف فريق العاصمة الايطالية على حسابه في انستغرام "هذه المشكلة اللعينة في الفخذ لن تسمح لي للأسف خوض غمار كأس اوروبا، ثمة مرارة كبيرة".

وكان الاتحاد الايطالي اعلن في وقت سابق الخميس أن بيليغريني تعرض للاصابة الاربعاء خلال حصة تدريبية.

وتأتي اصابة بيليغريني بعد ايام من انسحاب لاعب وسط إنتر ستيفانو سنسي بداعي الاصابة وقد حل بدلا منه ماتيو بيسينا من اتالانتا.

وبعث الاتحاد الايطالي لكرة القدم بطلب الى نظيره الاوروبي للسماح باستبدال بيليغريني في اللائحة الرسمية التي تضم 26 لاعبًا علمًا أن قانون البطولة يسمح بذلك حتى المباراة الاولى من البطولة.