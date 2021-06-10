مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن تشكيل الفريق لمواجهة جنوب أفريقيا التي تقام ضمن مرحلة الإعداد للمشاركة في دوري الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويشهد تشكيل الفريق مشاركة مصطفى محمد أساسيًا في قيادة الهجوم وبجواره أحمد ياسر ريان.

كما يتواجد قائد الفريق رمضان صبحي في خط الوسط.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام- محمد عبدالمنعم- أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.